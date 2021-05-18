Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle bayram sonrası dönüş yasağı uzatıldı
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Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle bayram sonrası dönüş yasağı uzatıldı

Anadolu Ajansı / Riky Sultana - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kovid-19 test noktasından görüntüler Güvenlik güçlerinden görüntüler Kontrol noktasından drone görüntüleri CAKARTA - Endonezya'da Ramazan Bayramı sonrası başkent Cakarta'ya dönmek isteyen vatandaşlar polis engeliyle karşılaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kovid-19 test noktasından görüntüler

Güvenlik güçlerinden görüntüler

Kontrol noktasından drone görüntüleri CAKARTA - Endonezya'da Ramazan Bayramı sonrası başkent Cakarta'ya dönmek isteyen vatandaşlar polis engeliyle karşılaştı. Salgınla mücadelede bayram sonrası "memlekete dönüş" yasağının 24 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı. Otoyol girişlerinde kontrolü sağlayan polis ekipleri şehre girişleri engelledi.

Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle bayram sonrası dönüş yasağı uzatıldı
Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle bayram sonrası dönüş yasağı uzatıldı
Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle bayram sonrası dönüş yasağı uzatıldı
Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle bayram sonrası dönüş yasağı uzatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Riky Sultana

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Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle bayram sonrası dönüş yasağı uzatıldı - Haberler
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