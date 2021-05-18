Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle bayram sonrası dönüş yasağı uzatıldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kovid-19 test noktasından görüntüler Güvenlik güçlerinden görüntüler Kontrol noktasından drone görüntüleri CAKARTA - Endonezya'da Ramazan Bayramı sonrası başkent Cakarta'ya dönmek isteyen vatandaşlar polis engeliyle karşılaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kovid-19 test noktasından görüntüler
Güvenlik güçlerinden görüntüler
Kontrol noktasından drone görüntüleri CAKARTA - Endonezya'da Ramazan Bayramı sonrası başkent Cakarta'ya dönmek isteyen vatandaşlar polis engeliyle karşılaştı. Salgınla mücadelede bayram sonrası "memlekete dönüş" yasağının 24 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı. Otoyol girişlerinde kontrolü sağlayan polis ekipleri şehre girişleri engelledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Riky Sultana