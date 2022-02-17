Endonezya'da çiftin kurduğu barınak 500 kediye ev sahipliği yapıyor - Haberler
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Endonezya'da çiftin kurduğu barınak 500 kediye ev sahipliği yapıyor

AA, Dasril Roszandi - Güncel
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Endonezya'nın Bogor kentinde bulunan Rumah Kucing Parung'da, Dita Agusta ve eşinin kurduğu barınak yaklaşık 500 kediye ev sahipliği yapıyor.

Endonezya'nın Bogor kentinde bulunan Rumah Kucing Parung'da, Dita Agusta ve eşinin kurduğu barınak yaklaşık 500 kediye ev sahipliği yapıyor. 2014'de 30 kedi için kurdukları barınak, günden güne artarak 500 nüfuslu bir kedi yaşam alanına dönüştü.

Endonezya'da çiftin kurduğu barınak 500 kediye ev sahipliği yapıyor

Endonezya'da çiftin kurduğu barınak 500 kediye ev sahipliği yapıyor

Endonezya'da çiftin kurduğu barınak 500 kediye ev sahipliği yapıyor

AA / Dasril Roszandi - Güncel

Endonezya, kedi, Güncel, Haberler

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