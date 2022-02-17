Endonezya'da çiftin kurduğu barınak 500 kediye ev sahipliği yapıyor

Endonezya'nın Bogor kentinde bulunan Rumah Kucing Parung'da, Dita Agusta ve eşinin kurduğu barınak yaklaşık 500 kediye ev sahipliği yapıyor. 2014'de 30 kedi için kurdukları barınak, günden güne artarak 500 nüfuslu bir kedi yaşam alanına dönüştü.