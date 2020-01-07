Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:57
Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde meydana geldi. Sarsıntı, ülkenin kuzeyindeki bölgelerde yoğun hissedildi.

Endonezya'da Ricther ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin merkezi üssünün Sinabang şehri olduğunu duyurdu. 

Sarsıntının, ülkenin kuzeyindeki Açe ve Kuzey Sumatra bölgesinde yoğun olarak hissedildiği belirtildi. Yetkililer tsunami uyarısında bulundu.


Kaynak: DHA
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