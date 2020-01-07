Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, ülkenin kuzeyindeki bölgelerde yoğun hissedildi.
Endonezya'da Ricther ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin merkezi üssünün Sinabang şehri olduğunu duyurdu.
Sarsıntının, ülkenin kuzeyindeki Açe ve Kuzey Sumatra bölgesinde yoğun olarak hissedildiği belirtildi. Yetkililer tsunami uyarısında bulundu.