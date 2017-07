Endonezya Başkent Değişikliği Hazırlıklarına Başladı

Dünyanın en büyük ada ülkesi Endonezya iki yıl içinde başkentini değiştirecek. Mevcut başkent Cakarta finans ve iş merkezi olarak kalacak. Yeni başkentin neresi olacağı ise henüz belli değil.





Endonezya Cumhurbaşkanı Joko "Jokowi" Widodo, Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başkent değişikliğinin detaylarıyla ilgili bir toplantı yaptı.



The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya Ulusal Kalkınma ve Planlama Bakanı Bambang Brodjonegoro toplantıda, değerlendirme çalışmalarının yıl sonuna kadar bitirilmesi kararının alındığını söyledi.





Bambang Brodjonegoro, "2018 ya da 2019 yılında, merkezi hükümetin (yeni başkente) taşınmasıyla ilgili faaliyetler olacak" dedi.



Bambang altyapı çalışmalarının tamamlanması ve hükümet binalarının taşınması için toplam 3-4 yıla ihtiyaçları olduğunu da söyledi.



Endonezyalı bakan ayrıca yeni başkentin, Cakarta'nın bulunduğu Java Adası'nın dışında olacağının sinyalini verdi.



Hükümet yetkilileri daha önce Palangkaraya ve Jonggol şehirlerinin ülkenin yeni başkenti olmasının değerlendirildiğini belirtmişlerdi. Her yıl 25 santimetre suya gömülüyor Nüfusu 10 milyondan fazla olan Cakarta'nın bulunduğu Java Adası her yıl 25 santimetre suya gömülüyor.



Kent ayrıca dünyada trafik sorununun en büyük olduğu ülkelerden.



Endonezya'nın kaç adadan oluştuğu ise bilinmiyor. Ülke çapında 13 bin ile 18 bin arasında ada olduğu sanılıyor.