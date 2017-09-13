Ender Bey Hiç Görmediği Annesine Kavuşabilecek Mi?

Hayattaki tek amacının annesine kavuşmak olduğunu gözyaşlarını içinde anlatan Ender Bey bugün ekrana gelen programda bir ilk yaşadı.Yasemin Bozkurt tarafından 27 yıl sonra ilk defa annesinin fotoğrafını gören Ender Bey'in teyzesi de canlı yayına bağlanarak yaşanan olayların tüm iç yüzünü izleyiciler ile paylaştı.

Program ekibi tarafından gelen ihbarlar doğrultusunda birçok adreste aranan anne Nafiye Hanım'ın bulunup bulunamayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.