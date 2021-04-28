Endangered Species Filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Endangered Species Filmi

Endangered Species Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Endangered Species filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Endangered Species filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Jack Halsey, karısı, çocukları ve bir arkadaşı ile birlikte rüya gibi bir tatil umuduyla Kenya'nın vahşi doğasına seyahat eder. Ancak onların rüya tatilleri, safariye giderken araçlarında bir gergedanın saldırısına uğramalarıyla kabusa döner. Kendilerine yardım edebilecek insanlardan kilometrelerce uzakta mahsur kalan aile, besin zincirinin dibinde oldukları dünyada hayatta kalmak için mücadele eder.

Yönetmen: M.J. Bassett

Senaryo: M.J. Bassett, Isabel Bassett, Paul Chronnell

Oyuncular: Rebecca Romijn, Philip Winchester, Isabel Bassett, Michael Johnston, Chris Fisher , Jerry O'Connell, Brenda Ngeso, George Glenn Ouma, Aseem Sharma, Pritul Raithatha, Stephen Adogo, Danica Davis, Kirk Fonda, Isaac Naiganya, Matthew Owiti

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Endangered Species

Yapımcı Firma: Grindstone Entertainment Group

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 101 dk.

Dağıtıcı Firma: Grindstone Entertainment Group

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

Endangered Species Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Aleyna Tilki Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Endangered Species Filmi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 11:11:36. #1.14#

title