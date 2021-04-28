Endangered Species Filmi

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Jack Halsey, karısı, çocukları ve bir arkadaşı ile birlikte rüya gibi bir tatil umuduyla Kenya'nın vahşi doğasına seyahat eder. Ancak onların rüya tatilleri, safariye giderken araçlarında bir gergedanın saldırısına uğramalarıyla kabusa döner. Kendilerine yardım edebilecek insanlardan kilometrelerce uzakta mahsur kalan aile, besin zincirinin dibinde oldukları dünyada hayatta kalmak için mücadele eder.

Yönetmen: M.J. Bassett

Senaryo: M.J. Bassett, Isabel Bassett, Paul Chronnell

Oyuncular: Rebecca Romijn, Philip Winchester, Isabel Bassett, Michael Johnston, Chris Fisher , Jerry O'Connell, Brenda Ngeso, George Glenn Ouma, Aseem Sharma, Pritul Raithatha, Stephen Adogo, Danica Davis, Kirk Fonda, Isaac Naiganya, Matthew Owiti

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Endangered Species

Yapımcı Firma: Grindstone Entertainment Group

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 101 dk.

Dağıtıcı Firma: Grindstone Entertainment Group

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com