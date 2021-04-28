Endangered Species Filmi
Endangered Species filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Endangered Species filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Jack Halsey, karısı, çocukları ve bir arkadaşı ile birlikte rüya gibi bir tatil umuduyla Kenya'nın vahşi doğasına seyahat eder. Ancak onların rüya tatilleri, safariye giderken araçlarında bir gergedanın saldırısına uğramalarıyla kabusa döner. Kendilerine yardım edebilecek insanlardan kilometrelerce uzakta mahsur kalan aile, besin zincirinin dibinde oldukları dünyada hayatta kalmak için mücadele eder.
Yönetmen: M.J. Bassett
Senaryo: M.J. Bassett, Isabel Bassett, Paul Chronnell
Oyuncular: Rebecca Romijn, Philip Winchester, Isabel Bassett, Michael Johnston, Chris Fisher , Jerry O'Connell, Brenda Ngeso, George Glenn Ouma, Aseem Sharma, Pritul Raithatha, Stephen Adogo, Danica Davis, Kirk Fonda, Isaac Naiganya, Matthew Owiti
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Endangered Species
Yapımcı Firma: Grindstone Entertainment Group
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 101 dk.
Dağıtıcı Firma: Grindstone Entertainment Group
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Endangered Species Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com