"En İyi Müze Ödülü" Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nin

Sheraton Hotel'de gerçekleştirilen 'Turizmde Ankara'nın En'leri ödül töreninde Satranç Müzesi, Ankara turizmine sağladığı değer ve katkı ile ödüle layık görüldü. Konuşmasında, Satranç Müzesini başkentlilere hediye ettiğini hatırlatan Müze Kurucusu Akın Gökyay, "Satranç Müzesi, 43 yıllık satranç yolculuğumun bir ürünüdür. Başkentimize bırakabileceğim en daim hediyem, Satranç Müzesidir. Ankaramızın kültür ve turizmine katkı sağlayıp, bu değerli ödüle layık görüldüysek ne mutlu bize…" dedi. Ödül töreninde Müze Kurucusu Akın Gökyay'a, eşi Birten Gökyay ve Müze Müdürü Binnur Uçakhan da eşlik etti.

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde, Akın Gökyay'ın 1975 yılından bu yana 6 kıtada 110 ülkeden toplanan, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren toplam 672 satranç takımın sergileniyor. Müze, gezenleri dünya yolculuğuna çıkarırken, satranç kursları, eğlenceli buluşmaları, kültür sanat faaliyetleri ile Başkentin sosyal yaşamına katkı sağlıyor.

AKIN GÖKYAY: "TURİZM, ŞEHRİN CAN DAMARIDIR"

ATİD Onur Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu ödül gecesinde konuşma yapan Gökyay, mutluluğunu şöyle dile getirdi:

"Öncelikle,Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'ni bu ödüle layık görüldüğümüz için çok mutlu ve gururluyuz. Ankara'nın turizmine katkı sağlamak için biliyorum ki, buradaki herkes var gücü ile çalışıyor. Herkes, üzerine düşen görevi, elindeki işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyor.

Başkentimize, Guinness tescilli 'Dünyanın En Büyük Satranç Koleksiyonu'nu içinde barındıran bir Satranç Müzesi armağan ettim. Müzemiz, dünyanın en büyük satranç müzelerinden biri. Tüm ziyaretçilerimizin ilgisini ve beğenisini toplayan müzemiz, farklı etkinlikleri, renkli buluşmaları ile Ankaramızın gözde mekanlarından biri haline geldi. Eğer bir bölgeyi kalkındırmak istiyorsanız, turizm ve sanatsal alanlarına daha çok çalışmanız gerekiyor. Turizm, bir şehrin can damarıdır. Bu güzel ülkenin, ayrıcalıklı Başkentine bir değer, bir renk katabildiysek bizlere ne mutlu. Bizi bu ödüle layık gördükleri için de ATİD Başkanı Birol Akman'a ve değerli yönetimine teşekkür ederim."