En Hamarat Benim kim birinci oldu ? En Hamarat Benim bugün kim kazandı, son bölüm puan durumu nasıl oldu? Kadir Ezildi kim birinci oldu?

Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başlıyor. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer almakta. FOX TV'de ekranlara gelen En Hamarat Benim'de bugün final heyecanı yaşandı. En Hamarat Benim yarışmasında beş yarışmacı önce temizliklerini yapıp sonra mutfakta hünerleri sergiledi ve en yüksek puanı almak için kıyasıya yarıştı. Peki, En Hamarat Benim kim birinci oldu? En Hamarat Benim bugün kim kazandı, son bölüm puan durumu nasıl oldu? İşte detaylar haberimizde...

EN HAMARAT BENİM 23 KASIM 2021 BİRİNCİSİ KİM?

En Hamarat puanlaması henüz sona ermedi. Sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

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