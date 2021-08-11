En fazla vakanın görüldüğü illerden Siirt'te aşı seferberliği
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En fazla vakanın görüldüğü illerden Siirt'te aşı seferberliği

En fazla vakanın görüldüğü illerden Siirt'te aşı seferberliği
Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS vaka sayısının en yüksek olduğu illerden Siirt'te başlatılan aşı seferberliği sürüyor.

KORONAVİRÜS vaka sayısının en yüksek olduğu illerden Siirt'te başlatılan aşı seferberliği sürüyor. Kent merkezinde aşı olmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, aşı ikna timleri ise köylere ve mezralara gidip yaylalara çıkarak vatandaşların aşı olması için çalışma yürütüyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre covid 19 vaka sayısının en fazla olduğu illerden Siirt'e giriş ve çıkışlarda, polis uygulama noktalarında mobil aşı çadırları kuruldu. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, kent genelinde birkaç hafta öncesine kadar günde 2 bin aşı yapıldığını, bu sayının son zamanlarda 6 binin üzerine çıktığını söyledi.

'AŞIYA İLGİ AZDI'Vaka sayısı sıralamasında üst sıralarda, aşılanma oranlarında ise en alt seviyelerde olduklarına dikkat çeken Vural, şunları söyledi:

"Halkımızın aşıya ilgisi çok azdı. Fakat son zamanlarda Siirt halkımızın aşıya yoğun ilgisi var. Gerek mobil ekiplerimiz gerekse hastanemizde kurduğumuz aşı istasyonlarımızda aşı vurma oranını neredeyse 2-3'e katladık. B uda hemen etkisini gösterdi ve hızlı bir şekilde Siirt'in Türkiye sıralamasında kötü konumunu değiştirecek sonuçlar alacağız. Ümit ediyorum, kırmızı listeden bu hafta içerisinde çıkacağız ve rengimizi tahminimize göre değiştireceğiz. Amacımız en fazla 20 gün içerisinde Türkiye'nin mavi şehirleri kervanına katılmaktır. Günlük 5-6 bin civarında aşı uygulaması yapıyoruz, bu oran daha önce 2 bin civarındaydı. Halkımızda çok büyük bir hassasiyet oluştu" dedi.


- Koyuncu

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En fazla vakanın görüldüğü illerden Siirt'te aşı seferberliği
En fazla vakanın görüldüğü illerden Siirt'te aşı seferberliği
En fazla vakanın görüldüğü illerden Siirt'te aşı seferberliği
En fazla vakanın görüldüğü illerden Siirt'te aşı seferberliği
En fazla vakanın görüldüğü illerden Siirt'te aşı seferberliği
En fazla vakanın görüldüğü illerden Siirt'te aşı seferberliği
En fazla vakanın görüldüğü illerden Siirt'te aşı seferberliği
En fazla vakanın görüldüğü illerden Siirt'te aşı seferberliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu

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