En değerlisi Uzay Heparı'nın klavyesi

Ersay Üner önceki gün müzik çalışmaları yaptığı stüdyosunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Üner'in stüdyosunda Türk müziğine büyük katkılar yapan Onno Tunç, Barış Manço ve Uzay Heparı'nın klavyelerini sakladığı ortaya çıktı. Ünlü müzisyen, uzun yıllar Galata'da bulunan müzik aletleri satıcılarında çalıştığını ve o dönemde eline geçen klavyeleri biriktirdiğini söyledi. Üner "Benim için en değerlisi Uzay Heparı'nın klavyesi. Aldığımda çok kötü durumdaydı. Sırf tamir etmek için iki aynı klavyeden aldım. Şimdiki haline gelmesine sağladım" dedi.

Kaynak: Hürriyet