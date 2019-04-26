En Çok Ölümcül İş Kazalarının Yaşandığı Avrupa Ülkeleri Hangileri?

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre 28 Avrupa Birliği ülkesinde 2010-2015 yılları arasında "ölümcül olmayan iş kazaları" sayısında %10,3 düzeyinde azalma görüldü.

28 Avrupa Birliği ülkesini kapsayan Avrupa Birliği genelinde 2009 yılında 3 bin 825 "ölümle sonuçlanan iş kazası gerçekleşti. 2016 yılında ise bu rakam 3182'ye düştü. Euronews.com'da Görüntüle