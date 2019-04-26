En Çok Ölümcül İş Kazalarının Yaşandığı Avrupa Ülkeleri Hangileri?
Eurostat verilerine göre en çok ölümcül iş kazalarının yaşandığı ülkelerin başında Fransa geliyor. 2016 yılında Fransa'da 528 kişi iş yerinde kaza geçirerek hayatını kaybetti. İkinci sırada 417 ölümcül iş kazasıyla İtalya bulunuyor. Almanya ise İtalya'yı 384 ölümcül iş kazası ile takip ediyor.
Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre 28 Avrupa Birliği ülkesinde 2010-2015 yılları arasında "ölümcül olmayan iş kazaları" sayısında %10,3 düzeyinde azalma görüldü.
28 Avrupa Birliği ülkesini kapsayan Avrupa Birliği genelinde 2009 yılında 3 bin 825 "ölümle sonuçlanan iş kazası gerçekleşti. 2016 yılında ise bu rakam 3182'ye düştü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com