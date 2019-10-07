"Emzirme Haftası"nda anneler arası bilgi yarışması

07.10.2019 14:28

Beykoz Devlet Hastanesi, "Emzirme Haftası" dolayısıyla anneler ve anne adaylarının katıldığı bilgi yarışması düzenledi.

Emzirmenin önemine ilişkin farkındalık yaratmak, emziren anne ve anne adaylarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma öncesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Fatma Gül Kılavuz, annelere, çocuklarını nasıl beslemeleri gerektiği konusunda bilgi verdi.

Anne sütünün önemine dikkati çeken Kılavuz, şunları kaydetti:

"Yaşamlarının ilk altı ayında bebeklerimize sunabileceğimiz en ideal besin maddesi sadece anne sütüdür. Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin ilk altı ayda sadece anne sütü ile beslenmesini sağlıklı yaşam için şart koşmakta ve her yıl ekim ayının ilk haftasını 'Dünya Emzirme Haftası' olarak kutlamakta. Anne sütü bebeğin zeka gelişimini pozitif etkiliyor. Anne sütü, sindirimi kolay, uygun ısıda, mikropların bulaşmasından uzak bir yapıdadır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde ishal, alt solunum yolu enfeksiyonu, zatürre, idrar yolu enfeksiyonu, ani bebek ölümü görülme sıklığı, mama ile beslenenlere göre daha düşüktür. Anne sütü alan bebeklerin ileri yaşamlarında obez veya kilolu olma olasılığı daha düşüktür. Emmenin yarattığı anne-bebek bağı ise bebeğin zeka gelişimini destekliyor."

Kılavuz'un yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından emziren anneler ve anne adayları, cep telefonları aracılığıyla yarışmaya katıldı.

Yarışmada birinci olan Asena Aydın'a Beykoz Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Süleyman Erdoğdu tarafından çeyrek altın hediye edildi.

Erdoğdu, bilinçli annelere teşekkür ederek, "Bu yarışmayı aslında yine sizler için düzenledik. Siz ne kadar bir şeylerin farkındasınız, bunu görün istedik. Tabii yanındaki hediyelerimiz biraz teşvik amaçlı oldu. Bebeklerin halinden annelerinden başka anlayacak kimse yok, lütfen bunu unutmayınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA