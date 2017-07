Emrullah Şalk, Manisaspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, Adana Demirspor'dan kaleci Emrullah Şalk'ı kadrosuna kattı. Daha önce yeni sezon hazırlıkları kapsamında Nevşehir'de yapılacağı açıklanan 1. etap çalışmalarının da 10-21 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli Kartepe The Green Park Hotel'de gerçekleştirileceği bildirildi.



Tarık Almış Spor Tesisleri'nde Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen ve İkinci Başkan Hakkı Övünç ile bir araya gelen tecrübeli kaleci Emrullah Şalk, Manisaspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen, en ihtiyaç duydukları mevkilerden birisi olan kaleye önemli bir ismi transfer ettiklerini belirterek, "İhtiyacımız doğrultusunda transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öncelikli transfer bölgelerimizden olan kaleye kamp öncesinde Emrullah'ı kazandırdık. Emrullah, Süper Lig'de forma giydiği dönemde olsun, TFF 1. Lig'de forma giydiği dönemde olsun kendisini kanıtlamış bir isim. Diğer transferlerimiz gibi bu transferin de kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Emrullah Şalk ise Türkiye'de her futbolcunun formasını giymek isteyeceği bir kulübe geldiğini ifade ederek, "Yeni sezonda Manisaspor forması giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferimin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Diğer takım arkadaşlarım gibi bende Manisaspor'un hedeflerine katkı sağlamak için üzerime düşeni gerçekleştirmek için buradayım. Allah utandırmasın, herkes için hayırlısı olsun" diye konuştu.



1. etap kamp yeri değişti



Bu arada yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce Nevşehir'de yapılacağı açıklanan 1. etap çalışmalarının, 10-21 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli Kartepe The Green Park Hotel'de gerçekleştirileceği bildirildi.



Manisaspor, buradaki çalışmaları sonrasında 2 günlük iznin ardından ise 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Afyon Oruçoğlu Termal Hotel'de 2. etap kamp çalışmalarını yapacak. - MANİSA