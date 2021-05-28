Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler (2)

Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler (2)
Demirören Haber Ajansı / Alperen Yıldız - Haberler | Güncel

TOPRAĞA VERİLDİSivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Emre Öztürk'ün cenazesi ailesine teslim edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Emre Öztürk'ün cenazesi ailesine teslim edildi. Öztürk için Yukarı Tekke Ay Yıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Öztürk'ün yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Öztürk'ün cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler (2)
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alperen Yıldız

Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
7 GÜNDÜR KAYIP GENCİN, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
7 GÜNDÜR KAYIP GENCİN, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Adnan Menderes Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Seren Serengil Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 17:37:49. #1.15#

title