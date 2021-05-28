Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
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Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler

Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Güncel

SİVAS'ta kayıp olarak aranırken, arkadaşı K.İ. (24) tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıkan Emre Öztürk'ü (28), Bademkaya köyünün eski mezarlığında, iki mezar arasında açtıkları bir çukura gömen 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

SİVAS'ta kayıp olarak aranırken, arkadaşı K.İ. (24) tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıkan Emre Öztürk'ü (28), Bademkaya köyünün eski mezarlığında, iki mezar arasında açtıkları bir çukura gömen 3 şüphelinin sorgusu sürüyor. 

Kent merkezinde Kümbet Mahallesi'nde oturan Emre Öztürk, 20 Mayıs'ta bir arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen Öztürk'ü bir süre arayan ama sonuç alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri  Emre Öztürk'ü bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Öztürk'ün son olarak arkadaşları K.İ. (24), İ.P. (32) ve B.A. (38) ile temas kurduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler aralarında tartışma çıkan K.İ.'nin, Emre Öztürk'ü döverek öldürdüğünü ve merkeze bağlı Bademkaya köyü yakınındaki mezarlık alana gömdüğünü itiraf etti. Şüphelilerin yer göstermesiyle köye giden polis ekipleri eski mezarlık içine kıyafetleri ile gömülen cesedi çıkarttı. Ceset otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

İKİ ESKİ MEZAR ARASINA GÖMMÜŞLER

Öztürk'ün öldürüldükten sonra kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Bademkaya köyünün dışında yer alan eski mezarlık alanına götürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin, mezarlık içerisinde yer alan ve çok eski tarihli olduğu değerlendirilen iki taş mezar arasına çukur kazarak Öztürk'ü gömdükleri anlaşıldı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde alkollü olduklarını ve tartışmanın nasıl çıktığını hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi. Otopsi işlemi süren Emre Öztürk'ün cenazesi, daha sonra yakınlarına teslim edilecek. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


- Sivas
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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