Emre Taşdemir kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Emre Taşdemir hayatı ve biyografisi nedir?
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Emre Taşdemir kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Emre Taşdemir hayatı ve biyografisi nedir?

09.01.2021 23:12 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:16
Emre Taşdemir kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Emre Taşdemir hayatı ve biyografisi nedir?

Emre Taşdemir kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Emre Taşdemir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EMRE TAŞDEMİR KİMDİR?

Emre Taşdemir (d. 8 Ağustos 1995, Ankara), defans pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Galatasaray'da forma giymektedir.

29 Ocak 2013 tarihinde MKE Ankaragücü ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atmıştır. İlk profesyonel maçı,3 Mart 2013 tarihinde 0-0 biten Bucaspor-Ankaragücü maçıdır. 2012-2013 sezonunda 6 tane lig maçına çıkmıştır. 2013-2014 sezonunun ilk yarısında ligde 4, Türkiye Kupasında 1 gol atmıştır. 8 Haziran 2015 tarihinde oynanan Bulgaristan maçında ilk kez millî takım formasını giymiştir.

Ankaragücü

2013-2014

2013-2014 Sezonunda MKE Ankaragücü takımında, 2. Lig Kırmızı 24 maç, Türkiye Kupası 1 maç toplam 25 maçta 7 gol attı.Sezon sonunda 700 Bin € bonservis bedeliyle Süper Lig ekiplerinden Bursaspor takımına transfer oldu.

Bursaspor

2014-2015

Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nda, Şenol Güneş Bursaspor takımı teknik direktörü oldu.Emre Taşdemir 700 Bin € bonservis bedeliyle Bursaspor takımına transfer oldu. Emre Taşdemir bu dönemde gelişim gösterdi. A millî takıma seçildi. Aziz Behich ile sol bek mevkinde forma rekabetine girdi.Sezonun en çok gol atan takımı, en iyi futbol oynayan takımı olarak ödül de aldılar. Emre Taşdemir sezonu 25 maçta (4 asist) performans ile tamamladı. Türkiye Kupası'nda finale yükseldiler. Finalde Galatasaray kupayı alan takım oldu. Süper Kupa finalinde de yine rakipleri Galatasaray oldu. Kupayı maçı Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 kazanan Galatasaray kaldırdı.

2015-2016

Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nda, teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'a transfer oldu. Bursaspor'un yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam oldu. Devre arasında bir hoca değişikliği daha yaşandı. Ertuğrul Sağlam görevi bıraktı. Galatasaray'dan ayrılan Hamza Hamzaoğlu yeni teknik direktör oldu. Sezonda sakatlıklar peşini bırakmadı. Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 28 maçta (1 gol 4 asist) yaptı.

BAŞARILARI

Takım

Bursaspor

Türkiye Kupası İkincilik (1): 2015

Galatasaray

Süper Lig Şampiyonluk (1): 2020

Türkiye Kupası Şampiyonluk (1): 2020

Bireysel

Türkiye'de Yılın Takımı (1): 2015

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