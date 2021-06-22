Emre Kocadağ kimdir? Emre Kocadağ kaç yaşında, aslen nerelidir?

Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi ve Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Beşiktaş'ın şampiyonluk sürecinde yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Kocadağ, Sergen Yalçın'ın imza sürecinde en çok aratılan kişi oldu.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın hayatı ve biyografisi son dönemde birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Yaptığı açıklamalar ile taraftarlar tarafından destek gören Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ın imza yenileme sürecinde internette en çok merak edilen kişiler arasında yer almaktadır. İşte Emre Kocadağ ile ilgili detaylı bilgiler...

EMRE KOCADAĞ KİMDİR?

Emre Kocadağ, 1983 yılında dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi olan Kocadağ, aynı zamanda aile şirketi olan Kocadağ Aile Şirketleri Grubu'na bağlı gıda şirketlerini yönetmektedir.

Kocadağ 2016 yılında Nikol Başoğlu ile hayatını birleştirdi. Kocadağ-Başoğlu çiftinin nikah şahitliğini ise Fikret Orman yapmıştır. İş insanı olan Kocadağ evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Sütiş markasıyla tanınan Kocadağ Ailesi Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesidir.