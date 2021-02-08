Emre Kınay kimdir? Emre Kınay kaç yaşında, nereli? Emre Kınay hangi dizilerde oynadı?

1999 yılında Yılan Hikayesi dizisi ile televizyon dizilerine başlayan Emre Kınay kimdir? Emre Kınay kaç yaşında, nereli? Emre Kınay hangi dizilerde oynadı?

20. Afife Tiyatro Ödülleri: "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu", 23. İstanbul Film Festivali: "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerinin sahibi Emre Kınay kimdir? Emre Kınay kaç yaşında, nereli? Emre Kınay hangi dizilerde oynadı?

EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Remziye Kınay ve babası tiyatrocuydu. Besteci Erdem Kınay'ın ağabeyidir. İlk, orta, lise eğitimimi İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı. 1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve kaydoldu. 1995 yılında konservatuvardan mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladığı yüksek lisans eğitimimi de tez safhasında durdurmuş bulunmaktadır. Kınay, 1992 yılında Konservatuvarda öğrenci iken hocası Zeliha Berksoy'un davetiyle Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro'nun yanında 1997 yılından beri televizyon ve sinema filmlerinde oyunculuk yapmaktadır. 8 Mart 2005 tarihinde "Duru Tiyatro"yu kurdu.

EMRE KINAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Bir Annenin Günahı 2020 Çetin Dizi

Kırmızı Oda 2020 Ahmet Dizi/Konuk Oyuncu

Sevgili Geçmiş 2019 Cemal Karalar Dizi

Vurgun 2019 Vedat Dizi

Yol Arkadaşım 2017 Fevzi Film

Sevda'nın Bahçesi 2017 Levent Dizi

Güneşin Kızları 2015-2016 Haluk Mertoğlu Dizi

Ulan İstanbul 2014 Firuz/Ahmet Yılmaz Dizi

İnşaat 2 2014 Ali Film

Sil Baştan 2014 Yiğit Dizi

Güneşi Beklerken 2013-2014 Cihan Güzel Dizi

Ustura Kemal 2012 Komutan Bennet Dizi

Dürüye'nin Güğümleri 2010-2011 Zühtü Gülbayır Dizi

Aile Reisi 2009-2010Dizi

Ah Kalbim 2009 Atilla Dizi

Güneşi Gördüm 2009 Musto Film

Dün Gece Bir Rüya Gördüm 2006

Kurtlar İmparatorluğu 2005 Le policier Film

Okul 2003 Din hocası Kemal Film

İnşaat 2003 Ali Film

İki Aile 2006-2008 Oğuz Karaman Dizi

Kamyon 2006

Seni Çok Özledim 2005 Kenan Dizi

Sen misin Değil misin? 2005Dizi

Ölümüne Sevdalar 2005 Murat Kaptan Dizi

İstanbul Şahidimdir 2004 Aslan Fırat Dizi

Baba 2003 Yıldırım Dizi

Esir Şehrin İnsanları 2003 Kamil Bey Dizi

Berivan 2002 Ferhat Dizi

Yeditepe İstanbul 2001 Yusuf Dizi

Yüzleşme 1999 Kadir Dizi

Baba 1999 Yıldırım Dizi

Yılan Hikayesi 1999 Erkan