Emre Kılınç 3. golünü attı

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Kılıç, Göztepe maçında attığı golle bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 3. gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Kılıç, Göztepe maçında attığı golle bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 3. gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcusu Emre Kılınç, Göztepe maçında gol perdesini açan isim oldu. Emre mücadelenin. 3. dakikasında attığı golle sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Başarılı futbolcu, Gaziantep FK ve BB Erzurumspor müsabakalarının ardından bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Emre Kılınç, 90+3. dakikada yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı