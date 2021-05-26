Emre Eren Korkmaz kimdir? FOX konuğu DR. Emre Eren Korkmaz kaç yaşında, aslen nereli?

Oxford Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Fakültesinde öğretim üyesi Emre Eren Korkmaz kimdir? FOX konuğu DR. Emre Eren Korkmaz kaç yaşında, aslen nereli?

Oxford Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Fakültesinde öğretim üyesi Emre Eren Korkmaz kimdir? FOX konuğu DR. Emre Eren Korkmaz kaç yaşında, aslen nereli?

EMRE EREN KORKMAZ KİMDİR?

Göç yüksek lisans programında ders vermekte ve Teknoloji ve Küresel Politikalar Merkezinde araştırmacı olan Emre Eren, Fethiye'de büyüdü.Yüksek lisansımı Sabancı Üniversitesi'nde ve doktorasını İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bitirdi.