Emrah Şener kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'in hayatı ve biyografisi!

Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından Merkez Bankası toplantıya katılan kurul üyeleri kimlerdir merak edildi. Kurul üyelerinden birisi de Emrah Şener oldu. Peki, Emrah Şener kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Emrah Şener'in hayatı ve biyografisi!

EMRAH ŞENER KİMDİR?

1978 yılında doğan Emrah Şener, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. London School of Economics'te Ekonomi-Finans Yüksek Lisans programını tamamladıktan sonra Imperial College London'da Matematiksel Finans üzerine Doktora derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2003 yılında bankacılık sektöründe başlayan Şener, Londra'da HSBC ve Citibank'ta görev yaptıktan sonra Bank of America'nın Yapılandırılmış Ürünler Grubunda Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı işbirliği ile Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kurulan İstanbul Risk Yönetimi Laboratuvarı'nın Direktörlüğünü yürüttü. Emrah Şener, 2 Eylül 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Faiz oranlarının %16'dan, %15'e düşürülmesinin ardından sizce dolar düşecek mi? #faizkararı #Dolar — Haberler (@Haberler) November 18, 2021

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