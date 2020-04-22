Emrah Demiralp'dan 'Sabret Geçecek' Besteci ve yorumcu Emrah Demiralp, tüm dünyanın korona virüs nedeniyle zor günler geçirdiği günlerde 'Sabret Geçecek' şarkısı yaptı.

Besteci ve yorumcu Emrah Demiralp "Sabret Geçecek" diyor. Yaptığı şarkıyı yakınları ve Türkiye'nin en ünlü müzisyenlerinden oluşan 45 kişilik bir koro ile seslendiren Demiralp, "Evde kal uyarılarına uyduğumuz bu günlerde, uzaktaki sevdiklerimize özlemimizi hep beraber anlattık, şarkımın tüm gelirini bağışlayarak bu mücadelede bizim de payımız olsun istedik" dedi.



