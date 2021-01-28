Emrah: Ben gelmem hologramım gelsin
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Emrah: Ben gelmem hologramım gelsin

28.01.2021 07:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 07:41
Emrah: Ben gelmem hologramım gelsin

PROGRAMLARA GÖRÜNTÜSÜ KATILACAKDünya starlarının tercih ettiği üç boyutlu hologram teknolojisi, oyuncu ve şarkıcı Emrah'ın da dikkatini çekti.

PROGRAMLARA GÖRÜNTÜSÜ KATILACAK

Dünya starlarının tercih ettiği üç boyutlu hologram teknolojisi, oyuncu ve şarkıcı Emrah'ın da dikkatini çekti. Kendisine gelen tekliflere rağmen uzun süredir televizyon programlarına katılmayan Emrah, lazer ışın dalgalarının karışımıyla oluşturulan üç boyutlu hologramını yaptırmaya karar verdi.

Programlara bu yöntemle katılmayı planlayan sanatçı, hazırlıklara başlanması için ekibine talimat verdi. Teknolojinin detaylarıyla ilgili bilgi alan Emrah, aradığını Danimarka'da buldu. Danimarkalı bir firmayla görüşen şarkıcı, holografi yapımı için yakında firma yetkilileriyle bir araya gelecek.

DÜNYA YILDIZLARININ TERCİHİ

Hologram yöntemini daha önce birçok dünya yıldızı kullandı. Madonna, 2006 yılında sanal müzik grubu Gorillaz ile "Hung Up" şarkısında düet yaptı. 2007 yılında Celine Dion, "American Idol" sahnesinde rock'n roll efsanesi Elvis Presley'in hologramıyla "If I Can Dream" şarkısını seslendirdi. 1996'da öldürülen rap'çi Tupac Shakur, bu yöntem sayesinde 2012'de Coachella Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.

Snoop Dogg, bu yöntemle yakın dostu Tupac Shakur ile düet bile yaptı. 2014'te, ölümünden tam 5 yıl sonra Michael Jackson, Billboard Müzik Ödülleri'nde 'moonwalk' yaptı. Türkiye'de ise Selami Şahin, 50. sanat yılı konserinde hologram teknolojisini kullanarak Zeki Müren'le şarkı söyledi.

5 dakikası 370 bin lira

Üç boyutlu hologram, yüksek maliyetli bir teknoloji. 5 dakikalık bir görüntünün bedeli, yaklaşık 50 bin dolar (370 bin TL).

Snoop Dogg, 1996'da ölen Tupac Shakur'un hologramıyla sahnede buluştu.

Celine Dion, hologram teknolojisi sayesinde efsane sanatçı Elvis Presley ile bir araya geldi.

Kaynak: Hürriyet

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