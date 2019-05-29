Emniyetten hırsızlığa karşı broşürlü uyarı

Samsun Emniyet Müdürlüğünce hırsızlığa karşı hazırlanan broşürler, vatandaşlara ve esnafa dağıtıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde Bulvar AVM civarı, Mecidiye Caddesi ve Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde broşür dağıtarak, vatandaşları hırsızlığa karşı uyardı.

Ekiplerin belirli günlerde broşür dağıtarak vatandaşları ve esnafı bilgilendirmeye devam edeceği belirtildi.

Broşürde ise şu ifadelere yer verildi:

"İş yerinizden kısa süreli ayrılmalarınızda kapınızı mutlaka kilitleyin. İş yerinize alarm, sensörlü aydınlatma ve entegre kamera sistemi taktırın. Açıktan hırsızlıkların unutulan eşyalar üzerinde olduğunu unutmayın. Bisiklet ve motosikletlerinizi binaların ortak kullanım alanlarına, sitelerin bahçelerine kilit altına almadan bırakmayın. Motosikletinize direksiyon kilit sistemi yaptırın."

Kaynak: AA