Emniyete ait keşif uçağı Van'da dağa çarptı: 7 şehit (2) UÇAKTAN GERİYE PARÇALAR KALDIVan'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na çarpan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait keşif uçağından geriye parçalar kaldı.

UÇAKTAN GERİYE PARÇALAR KALDI

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na çarpan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait keşif uçağından geriye parçalar kaldı. 3 bin 550 rakımlık dağın 2 bin 200 rakımında yamaca çarpan ve yaklaşık 500 metre sürüklenen uçağın parçalarının araziye saçıldığı görüldü. Uçağın düşmesiyle bitki örtüsünün yerinden söküldüğü gözlenirken, bazı parçaların sarp arazideki ağaçlarda takıldığı görüldü.

Mücahit YOLCU- Burak EMEK/ GEVAŞ (Van),

Kaynak: DHA