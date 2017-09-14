Emniyet Müdürü Yıldız'a Ziyaretler

Adana Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Hakan Kuzu ve BAM Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı ziyaret etti.



Kuzu ve Beytorun, Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yıldız'ı tebrik etti, kendi şahsında tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.



Emniyet Müdürü Yıldız ise, Kuzu ve Beytorun'un ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini belirterek, huzur ve güvenliğinin sağlanması için ellerinden gelen gayreti sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.