Emniyet Müdürü Yıldız'a Ziyaret
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Kuzu ve Adana Bölge Adliyesi Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun Adana Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Selami Yıldız’ı makamında ziyaret etti.
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Kuzu ve Adana Bölge Adliyesi Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun Adana Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Selami Yıldız'ı makamında ziyaret etti.
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Kuzu ve Adana Bölge Adliyesi Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun Adana Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız'ın şahsında tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.
İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini belirterek huzur ve güvenliğinin sağlanması için ellerinden gelen gayreti sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. - ADANA