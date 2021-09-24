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Emniyet Müdürü Kurt, Basın mensuplarıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Emniyet Müdürü Kurt, Basın mensuplarıyla bir araya geldi

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis'te görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

KİLİS (İHA) - İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis'te görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Emniyet Müdürü Kurt, Gazetecilerin haber almasında, olay yerinde çektikleri sıkıntıları dinledi. Emniyet Kurt, Mevzuat çerçevesinde basının haber alması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Vatandaşların doğru ve hızlı haber alması muhakkak ki çok önemlidir. Basın vatandaşlar ile bizlerin arasında köprüdür. Bu nedenle doğru haber almaları için elimizden geleni yapacağız. Kilis'te son günlerde yaşanan özellikle hırsızlık olaylarının nerede ise tamamı çözülmüş durumdadır. Ekiplerimizi takviye yaptık, gece gündüz demeden çalışarak, vatandaşlarımız, huzur ve güveni için çalışıyoruz. Herkes gördüğü olumsuzluğu anında 112 çağrı merkezini arayarak bildirsin, birkaç dakika içerisinde ekiplerimiz olay yerine gelerek gereğini yapacaktır" dedi. - KİLİS

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