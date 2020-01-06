Emniyet Müdürü Ergüder, otobüs izlem merkezini gezdi

06.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:12

Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, belediye bünyesinde bulunan şehir içi otobüslerin anlık olarak izlendiği otobüs izleme merkezini ziyaret etti.



Adıyaman'a daha iyi hizmet sunabilmek için gece gündüz çalışan Adıyaman Belediyesi tarafından belediye otobüslerinin anlık olarak takip edilebilmesi için son teknolojiyle donatılan otobüs izlem merkezini ziyaret eden Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, anlık verileri en doğru şekilde değerlendiren Adıyaman Belediyesi Otobüs İzlem Merkezi yetkililerini tebrik etti.



Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Reşit Bilgin, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Metin Doğan ve Otobüs İzlem Merkezi çalışanlarının da hazır bulunduğu ziyarette, merkez hakkında yetkililerden bilgi alan Emniyet Müdürü Ergüder, merkezin son teknolojiye uygun olduğunu dile getirerek, "Adıyaman halkına yakışır bir merkez oluşturulmuş. Bu merkez sayesinde olası bir aksaklık yada probleme anında müdahale edilebiliyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.



Adıyaman Belediyesi yetkilileri ise Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA