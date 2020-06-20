Emniyet Müdürü eline tabancayı aldı, Pençe Harekatı'na şarkı söyleyerek destek verdi
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Emniyet Müdürü eline tabancayı aldı, Pençe Harekatı'na şarkı söyleyerek destek verdi

Emniyet Müdürü eline tabancayı aldı, Pençe Harekatı'na şarkı söyleyerek destek verdi Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, atış poligonunda eline aldığı tabanca ile hedefi vurarak Pençe-Kaplan Harekatına "Parçaladık surları Çin Seddini aştık biz" şarkısıyla destek verdi.

20.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:15

Emniyet Müdürü eline tabancayı aldı, Pençe Harekatı'na şarkı söyleyerek destek verdi

TRABZON - Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, atış poligonunda eline aldığı tabanca ile hedefi vurarak Pençe-Kaplan Harekatına "Parçaladık surları Çin Seddini aştık biz" şarkısıyla destek verdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından koordine edilen Pençe-Kaplan Operasyonu tüm hızıyla devam ederken, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper harekata ilginç bir şekilde destek verdi. Atış poligonundaki hedef kağıdına nişan alan Emniyet Müdürü Alper, atış yaptıktan sonra namludaki mermiyi tabancadan çıkartarak havada yakaladı. Hedefi tam 12'den vuran Emniyet Müdürü Metin Alper, "Parçaladık surları Çin Seddini aştık biz işte biz buradayız tükenmedik estiririz" şarkısıyla Pençe-Kaplan Harekatına destek verdi.

Emniyet Müdürü eline tabancayı aldı, Pençe Harekatı'na şarkı söyleyerek destek verdi

Kaynak: İHA

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