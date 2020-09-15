Emniyet Müdürü Çelik'ten, Bozkurt'a hayırlı olsun ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Emniyet Müdürü Çelik'ten, Bozkurt'a hayırlı olsun ziyareti

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Emniyet Müdürü Hakan Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürü Çelik'ten, Bozkurt'a hayırlı olsun ziyareti
15.09.2020 21:20 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:24

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Emniyet Müdürü Hakan Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı'na seçilen Avukat Saffet Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi. AK Parti Kdz. Ereğli Başkanı Avukat Saffet Bozkurt ise emniyet teşkilatını önemsediklerini belirterek "Ereğli'de emniyetimiz güzel hizmetler yapıyor. Bunu gözlemliyoruz. Bizlerde teşkilatımıza her türlü desteği vermeye hazırız." dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Demet Akalın Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Korkmaz Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Kız Bursa Kredi Türk Lirası
Şu an buradasınız: Emniyet Müdürü Çelik'ten, Bozkurt'a hayırlı olsun ziyareti - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 21:24:18. #1.14#
title