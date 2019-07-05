Emniyet kemerini takmaya çalışırken kaza yapan sürücü kamerada

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken emniyet kemerini takmaya çalışan kadın sürücünün yolun kenarındaki marketin meşrubat dolabına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesinde Kaya Erdem Caddesi üzerinde meydana geldi. 78 DE 746 plakalı otomobiliyle eski çarşı istikametinden Kırkanköy'e seyir halinde olan sürücü Gözde Kaplan, bu sırada emniyet kemerini takmaya çalıştı. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Alaattin Şengöz'e ait marketin önünde bulunan meşrubat dolabına çarptı. O anlar marketin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Kaynak: İHA