Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan Jandarma Teşkilatı'na Ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182'nci yıl dönümü dolayısı ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i makamında ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182'nci yıl dönümü dolayısı ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret süresince Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a; Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Erhan Gülveren ve Selami Hüner ile Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu ve Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit eşlik etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182'nci yıl dönümünü tebrik ederek, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e nazik karşılamaları ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre