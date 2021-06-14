Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Avrupa Birliği Terörle Mücadele Heyetini Konuk Etti
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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Avrupa Birliği Terörle Mücadele Heyetini Konuk Etti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Avrupa Birliği Terörle Mücadele Heyetini Konuk Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Avrupa Birliği Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove ve Avrupa Birliği Delegasyonu Terörle Mücadele Uzmanı Pierre Moulin ile birlikte resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Avrupa Birliği Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove ve Avrupa Birliği Delegasyonu Terörle Mücadele Uzmanı Pierre Moulin ile birlikte resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, konuk Avrupa Birliği Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove ve Avrupa Birliği Delegasyonu Terörle Mücadele Uzmanı Pierre Moulin'i ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bu ziyaretin Avrupa birliği ülkeleri ile terörle mücadele konusunda işbirliğini daha da güçlendireceğini söyledi.

Konuk Avrupa Birliği Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove ve Avrupa Birliği Delegasyonu Terörle Mücadele Uzmanı Pierre Moulin ise Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a, gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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