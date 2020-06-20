Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
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Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğü bekçilerin bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip olduğu yönündeki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

20.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:22

Emniyet Genel Müdürlüğü, dün bir haber sitesinde 'bekçiler bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisini sahip oldu' haberiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

"KAMUOYU YANILTILMIŞTIR"

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün bir haber sitesinde 'bekçiler bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisini sahip oldu' başlığıyla İstanbul Barosu'na üye avukat Cesim Parlak'ın son yasal düzenleme ile bekçilere, bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisinin verildiği şeklinde çarşı ve mahalle bekçilerimizin çalışma usul ve esaslarıyla bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialarına yer verilmiştir.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Teşkilatımızı karalamaya yönelik gerçek dışı iddiaların yer aldığı haber sitesi yetkilileri ve bu iddiaları dile getiren avukat hakkında, teşkilatımız ve görevlilerimiz aleyhine ağır, rencide edici ve halkımızın güvenlik kuvvetlerine duyduğu güveni sarsmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, yalan ve iftiralar içeren ithamlarda bulunmalarından dolayı adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Polis teşkilatımıza yardımcı kuvvet olan bekçilerimize yönelik yürütülen sistematik karalama kampanyasına rağmen bekçilerimiz vatandaşlarımızın huzur ve güveninin temini için kesintisiz görev yapmaya devam edecektir" denildi.

Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu

Güncel Manşet

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