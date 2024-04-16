Emma Watson, 'pahalı' bir cinsel tatmin sitesine abone olduğunu açıkladı

Emma Watson, 'pahalı' bir cinsel tatmin sitesine abone oldu ve bunun 'değerli olduğunu' söyledi. Emma Watson daha önce, cinsel hazı artırmayı amaçlayan bir online abonelik hizmetine aldığını açıklarken, bu web sitesinin 'daha uzun süre var olmasını' dilemişti.

Harry Potter yıldızı Emma Watson, bir zamanlar abonelik temelli bir siteye kaydolduğunu açıklamıştı.

33 yaşındaki oyuncu, yıllar boyunca cinsellik ve cinsel hazzı konusunda oldukça açık konuşmuştu. 2016 yılında, Emma, genel cinsel deneyimine yardımcı olmak için abone olduğu sitelerden birini paylaşmıştı.

Londra'da Gloria Steinem ile yapılan bir sohbet etkinliğinde Emma, siteye kaydolduğunu açıkladı. Emma şunları söyledi: "Bir arkadaşım bana kadın cinselliğine adanmış bu web sitesinden bahsetti. Keşke daha uzun süredir var olsaydı, kesinlikle kontrol edin, abonelik pahalı ama değer."

2014 yılında kurulan web sitesi, kadınların orgazm olmasını sağlamak için eğitici videolarla dolu. Site şu anda kullanıcılara £39'dan başlayan indirimli bir fiyatla tek seferlik ödeme teklif ediyor.

Web sitesinin amacı, kadın cinselliği çevresindeki tabuları yıkmak ve kadın orgazmını benzeri görülmemiş bir ciddiyetle ele almak. Site, kadınların zevk deneyimlerini çevreleyen karmaşıklıklarla dürüstçe ve utanç duymadan mücadele ediyor.

Emma'nın itirafının ortaya çıkması, Harry Potter yazarı JK Rowling'in Daniel Radcliffe ve Emma'nın trans görüşlerine karşı çıkmalarından özür dilemelerini kabul etmeyeceğini ima etmesinden sonra geldi.