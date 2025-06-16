Eski Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı 33 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Eski Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı 33 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
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Sakarya'da nitelikli dolandırıcılıktan 33 yıl 1 ay hapis cezası alan Selçuk Başak, saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA'da hakkında kesinleşmiş 33 yıl 1 ay hapis cezası bulunan eski Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Selçuk Başak (52), Erenler ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Adliyeye sevk edilen Başak cezaevine konuldu.

Sakarya'da bir kooperatif evleri satışı ile ilgili olarak hakkında ceza mahkemesince dava açılan esik Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Selçuk Başak, yargılandığı mahkemede nitelikli dolandırıcılık suçundan 33 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası kesinleşen Başak, Erenler ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Adliyeye sevk edilen Başak, tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emlak
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