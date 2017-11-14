Emlak Vergisi 2. Taksitinde Son Tarih 30 Kasım

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, belediye sınırları dahilinde faaliyet gösteren ev ve iş yerlerinin 2017 yılı çevre temizlik, emlak, ilan reklam ve yol katılım payı 2. taksitinin son ödeme süresinin 30 Kasım 2017 tarihinde sona erdiğini açıkladı.



2017 yılı çevre temizlik, emlak, ilan reklam ve yol katılım payı 2. taksitinin son ödeme süresinin 30 Kasım 2017 tarihinde sona ermesi ile ilgili duyurular gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Hüseyin Anlayan, ev ve iş yeri sahibi mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri ve sıkışıklığa mahal vermemeleri için vergilerini ödemeleri hususunda uyarılarda bulundu. - ORDU