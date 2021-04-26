Emirgan Korusu açık mı? Emirgan Korusu açılış kapanış saatleri

Emirgan Korusu açık mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Havaların ısınmasıyla piknik yapmak isteyen veya hava almak isteyen vatandaşlar, Emirgan Korusu açık mı? Emirgan Korusu açılış kapanış saatleri kaçla kaç arası? sorularına yanıt arıyor. Emirgan Korusu nerede? Emirgan Korusu'na nasıl gidilir?

Emirgan Korusu açılış kapanış saatleri ve Emirgan Korusu açık mı? sorusunun yanıtını sizler için derledik. Emirgan Korusu nerede? Emirgan Korusu'na nasıl gidilir?

EMİRGAN KORUSU AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Emirgan Korusu sabah 07:00 ile akşam 23:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Sarı Köşk, Pembe Köşk ve Beyaz Köşk'ün çalışma saatleri 09:00 ile 23:00 arasındadır. Ancak koronavirüs sebebiyle 19:00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başlamaktadır.

EMİRGAN KORUSU AÇIK MI?

Emirgan Korusu'nda köşklerde kahvaltı yapmak veya piknik yapmak isteyen vatadandaşlar için ideal bir mekandır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında köşkler açık değildir. Ancak koruya giriş çıkışlar devam etmekte.

EMİRGAN KORUSU NEREDE?

Emirgan Korusu İstanbul'un Sarıyer İlçesi'nde, Emirgan ve İstinye semtlerinde Boğaz kıyısında yer almaktadır.

EMİRGAN KORUSU'NA NASIL GİDİLİR?

Emirgan Korusu'na toplu taşıma ile ulaşmak çok kolaydır. Sahil yolundan Sarıyer yönüne giden tüm belediye otobüsleri kullanılabilir. Bu otobüslere Eminönü ya da Beşiktaş'tan ya da sahil yolu üzerindeki Kuruçeşme, Arnavutköy ya da Bebek gibi herhangi bir duraktan binilebilir. 22, 25E, 40T, 42T tercih edilebilir. Emirgan durağında indikten sonra Emirgan Korusu 5 dakikalık yürüme mesafesindedir.

Anadolu yakasından geleceklerin Kadıköy ya da Üsküdar'dan vapur ya da motorla Beşiktaş'a geçip buradan Sarıyer yönüne sahilden giden otobüslerden birine binmek en mantıklı yöntemdir. Bu güzergahta yolculuk boyunca Boğaz manzarası da seyredilebilir.

Emirgan Korusu'na özel araçla gitmek içinsahil yolu ile Beşiktaş ya da Sarıyer yönünden sahil yolundan Emirgan'a gelip Sakıp Sabancı Caddesi'nde soldan tabelaları takip ederek Emirgan Korusu'na ulaşılabilir.

EMİRGAN KORUSU GİRİŞ ÜCRETİ

Emirgan Korusu'nda yaya giriş ücretsizdir. Araba ile gelenlerin 10 TL otopark ücreti ödemesi gerekmektedir.