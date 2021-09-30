Emirdağ'da 'Alzheimer Farkındalık' semineri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emirdağ'da 'Alzheimer Farkındalık' semineri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Emirdağ'da 'Alzheimer Farkındalık' semineri

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 'Alzheimer Farkındalık' semineri verildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ' Alzheimer Farkındalık' semineri verildi. Etkinlikte özel bir bakım evinin çalışanları ve sakinleri tarafından oluşturulan müzik korosunun dinletisi büyük ilgi gördü.

Seminer Emirdağ Meslek Yüksek Okulu konferans salonun da yapıldı. 'Alzheimer Farkındalık' semineri, katılımcılar tarafından ilgi gördü. Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici'nin destekleri ile gerçekleştirilen seminer özel bir bakım evinin çalışanları ve sakinlerinden oluşan koronun müzik dinletisi ile başladı. Seminer Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Emirdağ ilçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Biberoğlu, Emirdağ Özel Ülkü Bakım Merkezi Sorumlu Müdürü Ercan Tunç'un konuşmaları ile devam etti.

Seminerde 'Alzheimer Farkındalık' konuları anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Emirdağ'da 'Alzheimer Farkındalık' semineri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Muslera
Magazin Özge Özder Gülşen Acun Ilıcalı
Spor Muslera
Tüm Haberler Müge Anlı Hava Durumu Gazeteler Cengiz Ergün Rüya Tabirleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Emirdağ'da 'Alzheimer Farkındalık' semineri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:01:21. #1.11#