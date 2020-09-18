Emir Özten nereli? Emir Özten kaç yaşında? Emir Özten hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Masumlara Apartmanında rol alan Emir Özten kimdir?
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Emir Özten nereli? Emir Özten kaç yaşında? Emir Özten hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Masumlara Apartmanında rol alan Emir Özten kimdir?

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Emir Özten nereli? Emir Özten kaç yaşında? Emir Özten hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Masumlara Apartmanında rol alan Emir Özten kimdir?
18.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:47

Ekranların genç ve yetenekli oyuncusu Emir Özten kimdir? Emir Özten kaç yaşında? Emir Özten hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

EMİR ÖZTEN KİMDİR?

Eğitimini Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. 2012 yılında Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisi ile genç yaşta oyunculuğa adım atmıştır. Daha sonra Umuda Kelepçe Vurulmaz, Böyle Bitmesin, Not Defteri ve Poyraz Karayel gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.Atv ekranlarında yayınlanan; başrolü Deniz Bolışık, Ahmet Varlı, Melis Tüzüngüç, Ümit Kantarcılar ve Fatih Al'ın paylaştığı Kanatsız Kuşlar dizisinin kadrosunda yer almakta ve Emre karakterini canlandırmaktadır. Son olarak Masumlar Apartmanında rol almaktadır.

EMİR ÖZTEN BOY VE KİLOSU NEDİR?

Emir Özten boy: 1.68 m

Emir Özten kilo: 60 kg

EMİR ÖZTEN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Umuda Kelepçe,

Kanatsız Kuşlar,

Poyraz Karayel,

Not Defteri,

Böyle Bitmesin,

Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam,

Masumlar Apartmanı

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