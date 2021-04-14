Emir Özden kimdir? Masumlar Apartmanı Ege kim, kaç yaşında?
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Emir Özden kimdir? Masumlar Apartmanı Ege kim, kaç yaşında?

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Emir Özden kimdir? Masumlar Apartmanı Ege kim, kaç yaşında?

TRT 1 'in ilgiyle izlenen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanının Egesi sıkça araştırılır oldu. Oynadığı dizide Ege karakterine can veren Emir Özden'in hayatı merak ediliyor. Peki, Emir Özden kimdir? Masumlar Apartmanı Ege kim, kaç yaşında? Emir Özden'e dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRT 1 'in ilgiyle izlenen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanının Egesi sıkça araştırılır oldu. Oynadığı dizide Ege karakterine can veren Emir Özden'in hayatı merak ediliyor. Peki, Emir Özden kimdir? Masumlar Apartmanı Ege kim, kaç yaşında? Emir Özden'e dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMİR ÖZDEN KİMDİR?

Emir Özden kimdir? Masumlar Apartmanı Ege kim, kaç yaşında?

Emir Özden, 21 Ekim 1996 yılında İstanbul'da doğan genç oyuncudur.

Eğitimini, Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, oyunculuk eğitimine Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde devam etmiştir.

İlk projesi "Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam" olan oyuncunun tanınması "Kanatsız Kuşlar" dizisi ile başlamıştır.

Emir Özden'in rol aldığı diziler

  • 2012- Bir Zamanlar Kıyam
  • 2013- Böyle Bitmesin
  • 2014- Not Defteri
  • 2015- Poyraz Karayel
  • 2016- Umuda Kelepçe Vurulmaz
  • 2017- Kanatsız Kuşlar
  • 2020- Masumlar Apartmanı
Emir Özden kimdir? Masumlar Apartmanı Ege kim, kaç yaşında?

EMİR ÖZDEN KAÇ YAŞINDA?

Emir Özden 1996 doğumlu olup 25 yaşındadır.

Emir Özden kimdir? Masumlar Apartmanı Ege kim, kaç yaşında?
Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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