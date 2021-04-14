Emir Özden kimdir? Masumlar Apartmanı Ege kim, kaç yaşında?

TRT 1 'in ilgiyle izlenen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanının Egesi sıkça araştırılır oldu. Oynadığı dizide Ege karakterine can veren Emir Özden'in hayatı merak ediliyor. Peki, Emir Özden kimdir? Masumlar Apartmanı Ege kim, kaç yaşında? Emir Özden'e dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.