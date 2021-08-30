Emir Güler kimdir? Sanatçı ve söz yazarı Emir hakkında merak edilenler…

Emir Güler, Nafile adlı single'ını 2021 Ağustos ayında Youtube ve Spotify mecralarında yayınladı. Slow müzik ve pop müzik severlerin ilgi odağı haline gelen şarkı, büyük beğeni toplarken Emir Güller hakkında detaylar merak edildi. Peki, Emir Güler kimdir? İşte, detaylar…

Genç müzisyen Emir Güler yeni, şarkısı Nafile; Youtube, Spotify platformlarında yayınladı. Müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan Emir Nafile'si şimdiden dillere pelesenk oldu. Müzikseverler yeni single'ın ne zaman çıkacağını merakla beklerken genç sanatçı hakkında detayar araştır. İşte, sanatçı ve söz yazarı Emir hakkında merak edilenler…

EMİR GÜLER KİMDİR?

Emir Güler, 28 Ekim 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Lise yıllarından itibaren müzikle yakından ilgilenmeye başladı. Tarz olarak blues, rock, jazz müziklerinden etkilendi. Bu dönemlerde arkadaşlarıyla birlikte birçok cover grubu kurdu.

Son yıllarda alternatif pop müzik üzerine söz yazıp bestelemeye başladı ilk meyvesini Nafile adlı parçayla verdi. Şimdi ise ikinci single olacak "Boyanıyorum Sana" adlı şarkı üzerinde çalışmaktadır.

EMİR'İN NAFİLE'Sİ