EMİNÖNÜ YERALTI ÇARŞISINDA ESNAF KURTARDIĞI AYAKKABILARI KURUMASI İÇİN MERDİVENLERE SIRALADI.
Eminönü'nde su basan yeraltı çarşısında esnaf kurtardığı ayakkabıları kuruması için merdivenlere sıraladı.
18.08.2019 16:37
Eminönü'nde su basan yeraltı çarşısında esnaf kurtardığı ayakkabıları kuruması için merdivenlere sıraladı.
Eminönü'nde sel suyunun bastığı yeraltı çarşısında esnafın çalışması sürüyor. Alt geçitte bulunan çarşısının esnafı, sudan etkilenen ürünleri kuruması için alt geçidin merdivenlerine sıraladı. Sıralanan ayakkabılar ilginç görüntüler oluşturdu.
Görüntü dökümü:
----------
-Alt geçitten detaylar
-Esnaf'ın ürünlerini poşetlemesi
-Vatandaşlardan detaylar
-Sudan etkilenen ürünlerden detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA