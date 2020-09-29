Eminönü'nde yağmurdan korunmak isteyenler alt geçide sığındı
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Eminönü'nde yağmurdan korunmak isteyenler alt geçide sığındı

29.09.2020 15:20 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:26

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, zaman zaman yerini doluya bıraktı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, zaman zaman yerini doluya bıraktı. Eminönü'nde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve turistler, alt geçit ve duraklara sığındı.

Eminönü'nde alt geçide sığınan bir vatandaş, "Otobüste yakalandık ama arkadaşım bizi şadırvanda bekliyordu. O bayağı ıslanmış belli ki. Dolu da yağdı, biraz korkuttu. Hava durumuna bakmadan çıkmıştık ama 2'de biteceğini gördüm bakınca. Yağmurun kesilmesini bekliyoruz ama pek kesilecek gibi değil" dedi.

Eminönü Meydanı'nda yağmura yakalanan görme engelle bir vatandaş ise, "Tam meydandaydım, alt geçide indim, yağmurdan korunmuş oldum" şeklinde konuştu.

"CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ"

Doluya Kadıköy metrosunda yakalandığını ifade eden bir vatandaş, "Ceviz büyüklüğündeydi. Hiç böyle bir şey görmedim yani. Az daha düşüyordum, çocuğun biri yardım etti. Oksijenin azalması bu olayları tetikledi bence" diye konuştu.

- İstanbul

Eminönü'nde yağmurdan korunmak isteyenler alt geçide sığındı
Eminönü'nde yağmurdan korunmak isteyenler alt geçide sığındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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