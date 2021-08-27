Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi

Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel

EMİNÖNÜ'nde taksicilere yönelik yapılan denetimde, kurallara uymayanlara ceza kesildi.

EMİNÖNÜ'nde taksicilere yönelik yapılan denetimde, kurallara uymayanlara ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Eminönü Reşadiye Caddesi'nde taksilere binerek kısa mesafe ve taksimetre kontrolü yaptı. Ekipler tarafından durdurulan bir taksinin evrak kontrolü sırasında eksiklerinin bulunması nedeniyle bölgeye çekici çağrıldı. Taksi, ekipler tarafından çekiciyle götürüldü. Ekiplerin denetimlerinin gün boyu süreceği ve uygulamalara devam edeceği bildirildi. Kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi.

"BU İŞİN BİR ÇÖZÜMÜ OLSUN"

Taksici Doğu Yıldız, "Kısa mesafe daha karlı. Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Bizim de çok sorunlarımız var ama arayıp soran yok. Herkes taksicilere saldırıyor. İsterdik ki belediye başkanımızla bir çay kahve içebilelim, sorunlarımızı giderelim. Bunları hiç kimse ele almıyor. Hep taksiciler suçlanıyor. Ben öyle değilim, bu işi 30 yıldır yapıyorum. Biz isterdik ki sorunları hep beraber çözelim. Bu işin bir çözümü olsun. Her mesleğin içinde olduğu gibi çürükler de var. Temizlenecek inşallah." dedi.Daha önce kısa mesafe sorunu yaşamadığını ifade eden bir yolcu ise, "Ben her bindiğimde istediğim yere gidebiliyorum, sorun yok. Hepsi çalışıyor. Aralarında bir iki tane çıkar ama önemli değil. On parmağın onu bir değil. On tane taksicinin içinde bir iki tane kısa mesafe için almayan çıkabiliyor. Yapacak bir şey yok." şeklinde konuştu.

Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Demet Akalın Burcu Biricik Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Ali Koç Fatih Terim Sadık Çiftpınar Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 14:36:52. #1.16#

title