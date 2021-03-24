Emine Zeybek kimdir? AK Parti MKYK üyesi Emine Zeybek biyografisi!

Ak Parti 27. dönem Kocaeli 7. sıra milletvekili adayı olan Emine Zeybek, 24 Mart 2021 günü açıklanan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Oy Pusulasında yerini aldı. Emine Zeybek'in hayatı, kariyeri, kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Emine Zeybek kimdir? AK Parti MKYK üyesi Emine Zeybek biyografisi! Emine Zeybek hakkında merak edilenler ve bilinenler haberimizde!

Ak Parti 27. dönem Kocaeli 7. sıra milletvekili adayı olan Emine Zeybek, 24 Mart 2021 günü açıklanan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Oy Pusulasında yerini aldı. Emine Zeybek'in hayatı, kariyeri, kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Emine Zeybek kimdir? AK Parti MKYK üyesi Emine Zeybek biyografisi! Emine Zeybek hakkında merak edilenler ve bilinenler haberimizde!

EMİNE ZEYBEK KİMDİR?

Ak Parti'de il yönetim kurulu üyeliği ve ardından da İl Kadın Kolları Başkanlığı görevlerini yürüten, teşkilatın sevilen ismi Emine Zeybek, 2009 ve 2014 yerel seçimlerde Ak Parti'den İzmit Belediyesi Meclis Üyesi seçilmişti.

Büyükşehir Meclisi'ne de giden Zeybek, meclislerde ki komisyonlarda da önemli görevler üstlendi. Aynı zamanda MÜSİAD Kocaeli Kadın Çalışma Grubu Başkanı da olan Avukat Emine Zeybek, belediyedeki ve parti teşkilatındaki tüm görevlerinden istifa edip, milletvekili aday adayı oldu.

Emine Zeybek şimdi Ak Parti 27. dönem Kocaeli 7. sıra milletvekili adayıdır