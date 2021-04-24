Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu
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Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

'Canısı' filmi ile hafızalara kazınan Emine Ün ile eşi Tolga Karakaş boşanma kararı aldı. Kötü haberi Instagram hesabından duyuran Ün, "Bu dünyada ve ahirette dualarımız birbirimiz için bir" ifadelerini kullandı.

Şimdilerde farklı markaların reklam yüzü olan Emine Ün, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 2012 yılında evlendiği iş adamı Tolga Karakaş ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

"YOLLARIMIZI AYIRIYORUZ"

Emine Ün paylaşımında "Her şey insanlar için. Eşim Tolga ile tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek, beraber ortak düşüncemiz neticesinde, yollarımızı ayırmanın doğru olduğuna karar verdik. Bu dünyada ve ahirette, dualarımız birbirimiz için her zaman birdir...' sözlerine yer verdi.

Emine Ün, 7 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen Duru adında bir kızı var.

Emine Ün, 7 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu
Emine Ün, 7 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu
Emine Ün, 7 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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