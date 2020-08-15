Emine Teyze'ye kestirmeden yol
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Emine Teyze'ye kestirmeden yol

Mamak Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yol açarak Emine Teyze'nin 100 metrelik yolunu 15 metreye düşürdü.

Emine Teyze'ye kestirmeden yol
15.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:00

Mamak Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yol açarak Emine Teyze'nin 100 metrelik yolunu 15 metreye düşürdü.

Mamak Kutludüğün Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Emine Ediz, dizlerinde kireçlenme problemi nedeniyle yürümekte zorlanıyordu. Evinden ana caddeye gidiş-geliş için 100 metrelik yolu kullanan Emine Teyze, Mamak Belediyesi'ne başvuru yaptı ve evinin önünden ana yola 15 metrelik bir kestirme bulunduğunu belirterek 'buradan bir yol açılıp açılamayacağı'nı sordu. Yardımcı olabileceklerini belirten Mamak Belediyesi Fen İşleri ekipleri bu talep üzerine hemen yolu açarak Emine Teyze'nin 100 metrelik yolunu 15 metreye düşürdü.

Dizlerime derman oldular

Kestirme yol sayesinde yaşamının kolaylaşacağını belirten Emine Ediz, "Yürümekte zorlanıyordum. Belediyeye böyle bir müracaatta bulunduk. Sağolsunlar onlar da bu isteğimi ikiletmeyerek yolumu açtılar, dizlerime derman oldular. Bir gün içerisinde hemen kepçe girdi yolu hazır hale getirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum her zaman duacı olacağım" dedi.

Hemşehrilerimizin hizmetindeyiz

Kadın erkek, genç yaşlı demeden yediden yetmişe Mamaklıların hizmetinde olduklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de "Mamak Belediyesi olarak güzel Mamaklı hemşehrilerimizin hizmetindeyiz, emrindeyiz. Emine teyzemiz dizlerindeki kireçlenme problemi nedeniyle evine ulaşmakta sıkıntı çekiyordu. Sorunu çözmek için böyle bir kolaylık sağladık. Artık kendisi bu yol sayesinde daha rahat gidip gelebilecek işlerini kolayca halledebilecek" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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