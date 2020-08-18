Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
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Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş

Boşandığı Fedai Varan tarafından katledilen Emine Bulut'un ölümünün ardından bir yıl geçti. Emine Bulut'un öldürülmeden 4 saat önce sığındığı karakoldaki polisler hakkında "görevi ihmal" suçlamasıyla açılan soruşturma valilik engeline takıldı.

Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
18.08.2020 10:38 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:58

Kırıkkale'de yaşayan Emine Bulut tam 1 yıl önce bugün 9 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Bulut hastaneye kaldırılırken, "Ölmek istemiyorum" şeklindeki feryadı ile hafızalara kazınmıştı. Yargılanan eski koca müebbet hapis cezası alırken, Bulut'un cinayetten önce yolda karşılaştığı eski kocasından korunmak için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne sığındığı, 29 dakika burada kaldıktan sonra karakoldan ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Cinayetin ardından, Emine Bulut'un karakola gitmesine rağmen, korunmadığı iddiaları gündeme gelmişti.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, bu iddialar üzerine sanık Varan'ın avukatı Ersoy Aytaç 4 polis memuru hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından başsavcılık, polis memurları hakkında soruşturma yapılması için Kırıkkale Valiliği'nden izin istedi. Valilik ise Bulut'un herhangi bir müracaatta bulunmadan polis Merkezi'nden ayrıldığı için polislerin ihmal kusurlarının olmadığının anlaşıldığını belirtti ve soruşturma izni vermedi.

"İHMAL DURUMU VALİLİK ELİYLE ENGELLENİYOR"

Aytaç, konuyla ilgili görüşmek istemezken Aytaç'ın avukatı Şahika Gözde Kıvrak şu bilgileri verdi "Karar itiraz ettik. Müvekkilim, Emine Bulut cinayetinin yargılamasında yürütmüş olduğu sanık müdafiliği görevi nedeniyle, cinayete giden süreçteki şiddet sarmalından haberdar olmuştur. Söz konusu karakoldaki polis memurlarının Emine Bulut'un öldürülmesine neden olan şiddet sarmalındaki ihmallerinin tespit edilmesi amacıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun kimin tarafından yapıldığından ziyade polis memurları hakkında yürütülecek olan soruşturmanın valilik eliyle engellenmesi önem arz etmekte. Talep çok açıktır; ihmali olan herkes yargılansın. Yapılacak olan yargılama neticesinde görevli polis memurlarının herhangi bir ihmalinin bulunup bulunmadığının tespiti valilik eliyle engellenmeye çalışılmaktadır."

"YARAMIZ KAPANMAYACAK"

Emine Bulut ölümünün 1. yıl dönümü, annesi, babası ve kızı tarafından mezarı başında anıldı. Anne Fadime Bulut, "Bizim yaramız hiçbir zaman kapanmayacak. Bir anne olarak kızımı öldüren kişinin ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını isterim" dedi.

Baba Ahmet Bulut ise, "Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Benim Emine'mden sonra kaç tane kadın öldü, yazık değil mi, bu kadınların suçu, günahı ne?" ifadesini kullandı.

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